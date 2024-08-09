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Rheinmetall поставит Украине дополнительные мобильные госпитали

Пятница 09 августа 2024 13:45
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Rheinmetall поставит Украине дополнительные мобильные госпитали Фото: глава Rheinmetall Армин Паппергер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны Украины заключило контракт с немецкой компанией Rheinmetall на поставку восьми дополнительных станций передовых хирургических бригад (FST) для нужд армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rheinmetall.

Данный заказ является частью немецкой программы по укреплению обороноспособности Украины, инициированной Федеральным правительством Германии.

Поставки современных медицинских систем начнутся в 2024 году и будут завершены к концу 2026 года. Комплектация включает восемь полностью оборудованных мобильных медицинских станций, оснащенных самой передовой техникой, включая рентгеноконтейнеры, операционные и блоки интенсивной терапии.

Для транспортировки каждой станции Rheinmetall поставит три специализированных грузовика с прицепами. Стоимость контракта оценивается в средние двузначные числа миллионов евро.

Генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер подчеркнул важность этого контракта.

"Медицинские учреждения от Rheinmetall отличаются высокой мобильностью, быстрой эксплуатацией и высочайшим качеством. Новый заказ подчеркивает, что наши первые поставки в Украину медицинской техники оправдали себя. Мы рады сыграть важную роль в поддержке украинских войск, в том числе и медицинской помощью", - заявил он.

В дополнение к поставкам, украинские военнослужащие пройдут недельное обучение по эксплуатации новых медицинских станций в Германии.

Станции передовых хирургических бригад (FST) предназначены для оперативного медицинского вмешательства на передовой линии фронта. Они позволяют проводить сложные хирургические операции и стабилизировать состояние тяжелораненых в кратчайшие сроки, что существенно повышает шансы на спасение жизни.

Поддержка Германией Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил предложение снять ограничения на использование западного оружия для ударов по территории России и не поддержал инициативу по сбиванию российских ракет и дронов над Украиной.

Однако Германия продолжает выступать против прекращения огня, которое могло бы привести к капитуляции Украины.

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