Під час показу танку були присутні представники Збройних сил, а також оборонної промисловості від 26 країн світу. Перша демонстрація вогневих випробувань Skyranger 35 на Leopard 1 не була такою успішною, як розраховувалось - відмовив один із вузлів пульта управління.

Після заміни блоку, яка тривала протягом доби, стрільби були продемонстровані вже на наступний день.

Фото: Rheinmetall показав танк на базі Leopard 1, його планують замовити для ЗСУ (zbiam.pl)

Під час будівництва танку було використано шасі від Leopard 1A5BE. Башта виконана "безпілотною" й вміщує боєзапас на 252 постріли. Ефективна дальність ведення вогню складає 4 кілометри.

За словами представника Rheinmetall, танк було побудовано для того, щоб показати, що модуль Skyranger 35 насправді може бути адаптований під різні типи шасі. Концерн розраховує замовити щонайменше 10 одиниць таких танків для Сил оборони, але розробка орієнтована для продажу й іншим потенційно зацікавленим країнам також.

Rheinmetall

Rheinmetall - це один з провідних німецьких концернів у галузі оборонної промисловості та автомобільного виробництва. Компанія була заснована в 1889 році і за понад століття свого існування зарекомендувала себе як надійний постачальник озброєння, військової техніки та технологій. Rheinmetall спеціалізується на розробці і виробництві різноманітних систем, включаючи бронетехніку, артилерійські системи, боєприпаси та засоби зв'язку.

В середині червня в Україні запрацював перший цех із ремонту та виробництва бронетехніки у рамках створеного спільного підприємства "Укроборонпрому" та Rheinmetall.