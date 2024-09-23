Во время показа танка присутствовали представители Вооруженных сил, а также оборонной промышленности от 26 стран мира. Первая демонстрация огневых испытаний Skyranger 35 на Leopard 1 не была такой успешной, как рассчитывалось - отказал один из узлов пульта управления.

После замены блока, которая длилась в течение суток, стрельбы были продемонстрированы уже на следующий день.

Фото: Rheinmetall показал танк на базе Leopard 1, его планируют заказать для ВСУ (zbiam.pl)

При строительстве танка было использовано шасси от Leopard 1A5BE. Башня выполнена «беспилотной» и вмещает боезапас на 252 выстрела. Эффективная дальность ведения огня составляет 4 километра.

По словам представителя Rheinmetall, танк был построен для того, чтобы показать, что модуль Skyranger 35 на самом деле может быть адаптирован под различные типы шасси. Концерн рассчитывает заказать не менее 10 единиц таких танков для Сил обороны, но разработка ориентирована для продажи и другим потенциально заинтересованным странам также.

Рейнметалл

Rheinmetall - это один из ведущих немецких концернов в области оборонной промышленности и автомобильного производства. Компания была основана в 1889 году и за более чем столетие своего существования зарекомендовала себя как надежный поставщик вооружения, военной техники и технологий. Rheinmetall специализируется на разработке и производстве разнообразных систем, включая бронетехнику, артиллерийские системы, боеприпасы и средства связи.

В середине июня в Украине заработал первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия "Укроборонпрома" и Rheinmetall.