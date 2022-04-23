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Rheinmetall подал правительству Германии запрос на продажу 100 БМП Украине

Фото: Боевая машина пехоты Marder 1A3 (en.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

В Федеральный совет безопасности Германии поступила первая с начала военного вторжения РФ заявка на продажу вооружения Украине. Дочернее предприятие Rheinmetall хочет продать 100 БМП Marder.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt am Sonntag.

Предприятие в составе немецкого оборонного концерна Rheinmetall обратилось в федеральное правительство за разрешением на поставку 100 боевых машин пехоты. Запрос на продажу БМП Marder пришел в Минэкономики, откуда его направили в Федеральный совет безопасности.

Теперь орган в составе канцлера, руководителя его ведомства, а также министров иностранных дел, внутренних дел, обороны, финансов, экономики, экономического сотрудничества и юстиции должен одобрить или отклонить заявку. Ранее немецкое правительство избегало поставок вооружения Украине.

Компания Rheinmetall Landsysteme готова в "кратчайшие сроки" продать 100 БМП Marder. Украинская армия может рассчитывать на первую партию боевых машин через несколько недель.

К слову, производитель дронов-камикадзе Switchblade начал прямые переговоры с Украиной о поставках.

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