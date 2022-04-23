ru ua
Сб, 23 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Производитель беспилотников Switchblade ведет прямые переговоры с Украиной о поставках

Новина українською →
Суббота 23 апреля 2022 15:48
Производитель беспилотников Switchblade ведет прямые переговоры с Украиной о поставках Беспилотник Switchblade (popularmechanics.com)
Автор: Татьяна Самарук

Производитель беспилотника Switchblade, который США посылают Украине для борьбы с Россией, ведет прямые переговоры с Киевом о возможности дополнительных продаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Однако отмечается, что производитель хочет, чтобы Пентагон помог преодолеть проблемы с цепочкой поставок.

Генеральный директор компании AeroVironment Вахид Наваби рассказал о двух типах дронов, которые поставляются в Украину.

"Это был бы очень, очень эффективный инструмент", - сказал он.

Он добавил, что компания "активно увеличивает продажу вооруженным силам США", а также Украине.

Также компания хочет, чтобы Пентагон присвоил ей обозначение известное как "DO". В частности, это для будущих Switchblade и других систем, которые придадут ей больший приоритет в цепочке поставок критически важных компонентов, таких как микропроцессоры.

"Цепочка поставок является узким местом. Нам нужны детали и рейтинг DO очень поможет нам в предоставлении еще тысяч Switchblade", - сказал Наваби.

Ранее мы сообщали, что США разработали систему беспилотников специально для нужд Украины.

Также мы писали, что Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина Война в Украине
NEWS
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
59-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает