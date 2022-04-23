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Rheinmetall подав уряду Німеччини запит на продаж 100 БМП Україні

Фото: Бойова машина піхоти Marder 1A3 (en.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

До Федеральної ради безпеки Німеччини надійшла перша з початку воєнного вторгнення РФ заявка на продаж озброєння Україні. Дочірнє підприємство Rheinmetall хоче продати 100 БМП Marder.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt am Sonntag.

Підприємство в складі німецького оборонного концерну Rheinmetall звернулося до федерального уряду за дозволом на постачання 100 бойових машин піхоти. Запит на продаж БМП Marder прийшов до Мінекономіки, звідки його направили до Федеральної ради безпеки.

Тепер орган у складі канцлера, керівника його відомства, а також міністрів закордонних справ, внутрішніх справ, оборони, фінансів, економіки, економічної співпраці та юстиції повинен схвалити або відхилити заявку. Раніше німецький уряд уникав постачання озброєння Україні.

Компанія Rheinmetall Landsysteme готова в "найкоротші терміни" продати 100 БМП Marder. Українська армія може розраховувати на першу партію бойових машин за кілька тижнів.

До слова, виробник дронів-камікадзе Switchblade почав прямі переговори з Україною про постачання.

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