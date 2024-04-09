Rheinmetall передасть Україні 20 БМП Marder

Німецька компанія Rheinmetall передасть Україні 20 додаткових бойових машин піхоти Marder.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії.
"Уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall поставити Україні 20 додаткових бойових машин піхоти Marder. Замовлення було розміщене в березні 2024 року і має вартість у середині двозначного числа мільйонів євро. Постачання нової партії заплановано на 2024 рік", - ідеться в повідомленні.
До теперішнього часу Rheinmetall вже передав Збройним силам України тризначну кількість Marder у рамках прямих поставок і програм циркулярного обміну.
Замовлена версія 1A3 Marder буде оснащена вбудованими лазерними далекомірами, які дають змогу ефективно і точно знищувати цілі.
Компанія вже поставила перші 20 таких бойових машин Україні за дорученням уряду Німеччини в березні 2023 року. Відтоді було поставлено ще кілька партій, кожна з яких мала двозначну кількість.
Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard більш старої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.
Нещодавно Берлін надав Україні новий пакет воєнної допомоги.
Також канцлер Німеччини Олаф Шольц допоміг Україні у питанні європейської інтеграції. Але Шольц блокує передачу Україні далекобійних ракет Taurus, хоча дискусії з цього питання ще продовжуються.
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