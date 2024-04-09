Rheinmetall передасть Україні 20 БМП Marder

"Уряд Німеччини доручив компанії Rheinmetall поставити Україні 20 додаткових бойових машин піхоти Marder. Замовлення було розміщене в березні 2024 року і має вартість у середині двозначного числа мільйонів євро. Постачання нової партії заплановано на 2024 рік", - ідеться в повідомленні.

До теперішнього часу Rheinmetall вже передав Збройним силам України тризначну кількість Marder у рамках прямих поставок і програм циркулярного обміну.

Замовлена версія 1A3 Marder буде оснащена вбудованими лазерними далекомірами, які дають змогу ефективно і точно знищувати цілі.

Компанія вже поставила перші 20 таких бойових машин Україні за дорученням уряду Німеччини в березні 2023 року. Відтоді було поставлено ще кілька партій, кожна з яких мала двозначну кількість.

