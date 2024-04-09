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Rheinmetall передаст Украине 20 БМП Marder

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Немецкая компания Rheinmetall передаст Украине 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Правительство Германии поручило компании Rheinmetall поставить Украине 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder. Заказ был размещен в марте 2024 года и имеет стоимость в середине двузначного числа миллионов евро. Поставка новой партии запланирована на 2024 год", - говорится в сообщении.

К настоящему времени Rheinmetall уже передал Вооруженным силам Украины трехзначное количество Marder в рамках прямых поставок и программ циркулярного обмена.

Заказанная версия 1A3 Marder будет оснащена встроенными лазерными дальномерами, которые позволяют эффективно и точно уничтожать цели.

Компания уже поставила первые 20 таких боевых машин Украине по поручению правительства Германии в марте 2023 года. С тех пор было поставлено еще несколько партий, каждая из которых имела двузначное количество.

 

Позиция Германии по отношению к Украине

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Недавно Берлин предоставил Украине новый пакет военной помощи.

Также канцлер Германии Олаф Шольц помог Украине в вопросе европейской интеграции. Но Шольц блокирует передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, хотя дискуссии по этому вопросу еще продолжаются.

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