Rheinmetall передаст Украине 20 БМП Marder

Немецкая компания Rheinmetall передаст Украине 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
"Правительство Германии поручило компании Rheinmetall поставить Украине 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder. Заказ был размещен в марте 2024 года и имеет стоимость в середине двузначного числа миллионов евро. Поставка новой партии запланирована на 2024 год", - говорится в сообщении.
К настоящему времени Rheinmetall уже передал Вооруженным силам Украины трехзначное количество Marder в рамках прямых поставок и программ циркулярного обмена.
Заказанная версия 1A3 Marder будет оснащена встроенными лазерными дальномерами, которые позволяют эффективно и точно уничтожать цели.
Компания уже поставила первые 20 таких боевых машин Украине по поручению правительства Германии в марте 2023 года. С тех пор было поставлено еще несколько партий, каждая из которых имела двузначное количество.
Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.
Недавно Берлин предоставил Украине новый пакет военной помощи.
Также канцлер Германии Олаф Шольц помог Украине в вопросе европейской интеграции. Но Шольц блокирует передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, хотя дискуссии по этому вопросу еще продолжаются.
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