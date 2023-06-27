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Rheinmetall передасть Україні 14 танків Leopard 2 від імені Нідерландів

Фото: Rheinmetall передасть Україні 14 танків Leopard 2 від імені Нідерландів (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Німецький зброєбудівний концерн Rheinmetall передасть Україні 14 танків Leopard 2 від імені уряду Нідерландів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Танкова коаліція для України

Союзники України створили танкову коаліцію для того, щоб озброїти українських військових більш сучасною технікою. Влада низки європейських країн і Канада ухвалили рішення передати Україні німецькі Leopard 2, частина з яких уже прибула.

При цьому в середині червня Україна просила у Німеччини більше танків Leopard 2 для контрнаступу.

До того ж, наприкінці минулого місяця Іспанія оголосила про постачання ще чотирьох Leopard 2 Україні.

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