Rheinmetall передасть Україні 14 танків Leopard 2 від імені Нідерландів

Танкова коаліція для України

Союзники України створили танкову коаліцію для того, щоб озброїти українських військових більш сучасною технікою. Влада низки європейських країн і Канада ухвалили рішення передати Україні німецькі Leopard 2, частина з яких уже прибула.

При цьому в середині червня Україна просила у Німеччини більше танків Leopard 2 для контрнаступу.

До того ж, наприкінці минулого місяця Іспанія оголосила про постачання ще чотирьох Leopard 2 Україні.