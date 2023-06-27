Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 от имени Нидерландов

Танковая коалиция для Украины

Союзники Украины создали танковую коалицию для того, чтобы вооружить украинские военные более современной техникой. Власти ряда европейских стран и Канада приняли решение передать Украине немецкие Leopard 2, часть из которых уже прибыла.

При этом в середине июня Украина просила у Германии больше танков Leopard 2 для контрнаступления.

К тому же, в конце прошлого месяца Испания объявила о поставках еще четырех Leopard 2 Украине.