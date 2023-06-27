Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 от имени Нидерландов

Немецкий оружестроительный концерн Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 от имени правительства Нидерландов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
Союзники Украины создали танковую коалицию для того, чтобы вооружить украинские военные более современной техникой. Власти ряда европейских стран и Канада приняли решение передать Украине немецкие Leopard 2, часть из которых уже прибыла.
При этом в середине июня Украина просила у Германии больше танков Leopard 2 для контрнаступления.
К тому же, в конце прошлого месяца Испания объявила о поставках еще четырех Leopard 2 Украине.
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