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Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 от имени Нидерландов

Фото: Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 от имени Нидерландов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Немецкий оружестроительный концерн Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 от имени правительства Нидерландов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Танковая коалиция для Украины

Союзники Украины создали танковую коалицию для того, чтобы вооружить украинские военные более современной техникой. Власти ряда европейских стран и Канада приняли решение передать Украине немецкие Leopard 2, часть из которых уже прибыла.

При этом в середине июня Украина просила у Германии больше танков Leopard 2 для контрнаступления.

К тому же, в конце прошлого месяца Испания объявила о поставках еще четырех Leopard 2 Украине.

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