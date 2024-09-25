Rheinmetall отримав замовлення на виробництво мінометних снарядів від однієї з країн НАТО

Rheinmetall, один із провідних світових виробників великокаліберних боєприпасів, продовжує відігравати ключову роль у модернізації та зміцненні Збройних сил країн НАТО.

У травні німецький концерн оголосив про запуск спільного виробництва коштів ППО в Україні. Міністерство оборони України підтвердило, що одне з підприємств уже розпочало роботу.

Крім того, цього літа "Укроборонпром" та Rheinmetall відкрили перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки.

Крім цього, Іспанія замовила Rheinmetall постачання модульних систем подачі палива для 155-мм артилерійських боєприпасів підвищеної дальності.

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