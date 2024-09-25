Rheinmetall получил заказ на производство минометных снарядов от одной из стран НАТО

Rheinmetall, один из ведущих мировых производителей крупнокалиберных боеприпасов, продолжает играть ключевую роль в модернизации и укреплении Вооруженных сил стран НАТО.

В мае немецкий концерн объявил о запуске совместного производства средств ПВО в Украине. Министерство обороны Украины подтвердило, что одно из предприятий уже начало работу.

Кроме того, этим летом "Укроборонпром" и Rheinmetall открыли первый цех по ремонту и производству бронетехники.

Помимо этого, Испания заказала у Rheinmetall поставку модульных систем подачи топлива для 155-мм артиллерийских боеприпасов повышенной дальности.

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