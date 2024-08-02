ua en ru
Пт, 02 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Rheinmetall отримав від Іспанії контракт на постачання модульних систем для артилерії

П'ятниця 02 серпня 2024 13:49
UA EN RU
Rheinmetall отримав від Іспанії контракт на постачання модульних систем для артилерії Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Армія Іспанії уклала рамкову угоду з компанією Rheinmetall на постачання модульних систем подачі палива для 155-мм артилерійських боєприпасів підвищеної дальності.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу німецького концерну.

Вартість контракту становить 205 мільйонів євро, і поставки здійснюватимуться з середини 2024 року до кінця 2025 року. Контракт було підписано в липні 2024 року, він включає опцію на продовження ще на два роки, що може значно збільшити загальну вартість замовлення.

На тлі війни в Україні іспанська армія також посилює свої запаси боєприпасів, закуповуючи системи метальних зарядів для гаубиць M109 і SIAC калібру 155 мм. Ця угода є одним із кількох великих замовлень, розміщених іспанською армією цього року.

У квітні 2024 року Rheinmetall оголосила про отримання замовлення на постачання мінометних снарядів на суму, що перевищує кілька десятків мільйонів євро. У березні 2024 року компанія отримала контракт на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів на суму понад 200 мільйонів євро, який також має бути виконаний до кінця 2025 року.

Rheinmetall, один із провідних світових виробників великокаліберних боєприпасів, продовжує відігравати ключову роль у модернізації та зміцненні збройних сил Іспанії. У сучасній артилерії системи подачі палива і метальні заряди використовуються для досягнення різних дальностей стрільби, забезпечуючи високу гнучкість і ефективність.

У травні німецький концерн оголосив про запуск спільного провадження ППО в Україні. Міністерство оборони України підтвердило, що одне з виробництв уже розпочало роботу.

Крім того, цього літа "Укроборонпром" та Rheinmetall відкрили перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іспанія
NEWS
НБУ очікує підвищення тарифів для населення на газ та опалення: коли це станеться
НБУ очікує підвищення тарифів для населення на газ та опалення: коли це станеться
DAILY
Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку