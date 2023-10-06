UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Rheinmetall отримав від німецького уряду велике замовлення для України

Фото: компанія Rheinmetall отримала чергове замовлення для Сил обоорни України (flickr.com)
Автор: Володимир Костирін

Уряд ФРН дав велике замовлення німецькій збройовій компанії Rheinmetall на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів у рамках існуючого рамкового контракту. Десятки тисяч снарядів L15 передадуть Силам оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу концерну Rheinmetall.

Окрім цього, збройовий гігант має поставити звичайні 155-мм снаряди Assegai для німецької армії.

Зазначається, що вартість замовлення знаходиться в нижньому тризначному діапазоні мільйонів євро, а постачання заплановано на 2024 рік.

Перед цим, у липні, Rheinmetall оголосив про підписання нової рамкової угоди щодо артилерійських боєприпасів з Бундесвером до 2029 року та розширення існуючої угоди (потенційно на суму близько 1,2 мільярда євро).

"Контракти передбачають постачання кількох сотень тисяч снарядів, підривників та метальних зарядів", - пояснили в компанії.

У релізі також зазначається, що широкомасштабна військова агресія РФ проти України "змусила збройні сили багатьох країн поповнити запаси боєприпасів", і в цьому контексті концерн вже отримала кілька великих замовлень на артилерійські боєприпаси.

Інші замовлення Rheinmetall для українських військових

Німецький концерн Rheinmetall вже бере участь у кількох проектах на підтримку України. До них входять постачання бойових машин піхоти Marder, боєприпасів різного калібру, польових госпіталів, військових вантажівок і найближчим часом розвідувальної системи LUNA Next Generation.

Також ця компанія є партнером у численних багатосторонніх угодах Ringtausch. Ця процедура, розроблена урядом Німеччини, призначена для підтримки України у співпраці з європейськими сусідами ФРН та партнерами з НАТО.

Зазначимо, що вчора, 5 жовтня, компанія Rheinmetall оголосила про отримання ще одного контракту на постачання автоматизованих систем розвідки в Україну - йдеться про систему захисту від дронів SurveilSpire, призначену для розвідки та ураження ворожих безпілотників.

Також повідомлялося, що Rheinmetall планує відкрити у Києві своє спільне з Україною підприємство. Воно займеться виробництвом військової техніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України