Rheinmetall отримав від німецького уряду велике замовлення для України

Окрім цього, збройовий гігант має поставити звичайні 155-мм снаряди Assegai для німецької армії.

Зазначається, що вартість замовлення знаходиться в нижньому тризначному діапазоні мільйонів євро, а постачання заплановано на 2024 рік.

Перед цим, у липні, Rheinmetall оголосив про підписання нової рамкової угоди щодо артилерійських боєприпасів з Бундесвером до 2029 року та розширення існуючої угоди (потенційно на суму близько 1,2 мільярда євро).

"Контракти передбачають постачання кількох сотень тисяч снарядів, підривників та метальних зарядів", - пояснили в компанії.

У релізі також зазначається, що широкомасштабна військова агресія РФ проти України "змусила збройні сили багатьох країн поповнити запаси боєприпасів", і в цьому контексті концерн вже отримала кілька великих замовлень на артилерійські боєприпаси.

Інші замовлення Rheinmetall для українських військових

Німецький концерн Rheinmetall вже бере участь у кількох проектах на підтримку України. До них входять постачання бойових машин піхоти Marder, боєприпасів різного калібру, польових госпіталів, військових вантажівок і найближчим часом розвідувальної системи LUNA Next Generation.

Також ця компанія є партнером у численних багатосторонніх угодах Ringtausch. Ця процедура, розроблена урядом Німеччини, призначена для підтримки України у співпраці з європейськими сусідами ФРН та партнерами з НАТО.

Зазначимо, що вчора, 5 жовтня, компанія Rheinmetall оголосила про отримання ще одного контракту на постачання автоматизованих систем розвідки в Україну - йдеться про систему захисту від дронів SurveilSpire, призначену для розвідки та ураження ворожих безпілотників.