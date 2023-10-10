Rheinmetall отримала велике замовлення на артилерійські снаряди для України

Третє замовлення включає постачання понад 100 тисяч 155-мм снарядів від нової іспанської дочірньої компанії Rheinmetall Expal Munitions, а також додаткових осколково-фугасних снарядів DM 121.

Згідно з заявою компанії Rheinmetall, найбільшого у світі виробника боєприпасів, вартість замовлення складає соні мільйонів євро. Десятки тисяч снарядів мають бути поставлені у 2023 році, а решта мають бути відвантажені у 2024 році.

Угода Rheinmetall з Бундесвером

У липні 2023 року Rheinmetall оголосила про підписання нової рамкової угоди щодо артилерійських боєприпасів з Бундесвером і розширення існуючої угоди. Контракти передбачають постачання кількох сотень тисяч снарядів.

Рамкова угода на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів, укладена в липні, розрахована до 2029 року і є валовим потенційним обсягом замовлення в розмірі близько 1,2 млрд євро.

Нагадаємо, міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців.