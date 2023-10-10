RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Rheinmetall получила крупный заказ на артиллерийские снаряды для Украины

Фото: Rheinmetall поставит Украине 100 тысяч снарядов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Компания Rheinmetall получила еще один заказ на артиллерийские снаряды в рамках рамочного соглашения с Бундесвером. Хотя заказчиком является правительство Германии, все боеприпасы предназначены для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Третий заказ включает в себя поставку более 100 тысяч 155-мм снарядов от новой испанской дочерней компании Rheinmetall Expal Munitions, а также дополнительных осколочно-фугасных снарядов DM 121.

Согласно заявлению компании Rheinmetall, крупнейшего в мире производителя боеприпасов, стоимость заказа составляет сони миллионов евро. Десятки тысяч снарядов должны быть поставлены в 2023 году, а остальные должны быть отгружены в 2024 году.

Соглашение Rheinmetall с Бундесвером

В июле 2023 года, Rheinmetall объявила о подписании нового рамочного соглашения по артиллерийским боеприпасам с Бундесвером и расширении существующего соглашения. Контракты предусматривают поставку нескольких сотен тысяч снарядов.

Рамочное соглашение на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов, заключенное в июле, рассчитано до 2029 года и представляет собой валовой потенциальный объем заказа в размере около 1,2 млрд евро.

Напомним, министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВСУ