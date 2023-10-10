Rheinmetall получила крупный заказ на артиллерийские снаряды для Украины

Третий заказ включает в себя поставку более 100 тысяч 155-мм снарядов от новой испанской дочерней компании Rheinmetall Expal Munitions, а также дополнительных осколочно-фугасных снарядов DM 121.

Согласно заявлению компании Rheinmetall, крупнейшего в мире производителя боеприпасов, стоимость заказа составляет сони миллионов евро. Десятки тысяч снарядов должны быть поставлены в 2023 году, а остальные должны быть отгружены в 2024 году.

Соглашение Rheinmetall с Бундесвером

В июле 2023 года, Rheinmetall объявила о подписании нового рамочного соглашения по артиллерийским боеприпасам с Бундесвером и расширении существующего соглашения. Контракты предусматривают поставку нескольких сотен тысяч снарядов.

Рамочное соглашение на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов, заключенное в июле, рассчитано до 2029 года и представляет собой валовой потенциальный объем заказа в размере около 1,2 млрд евро.

Напомним, министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев.