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Rheinmetall обіцяє виробляти до 600 000 снарядів на рік для України

Фото: глава Rheinmetall Армін Паппергер (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Оборонна компанія Rheinmetall хоче поставити Україні значну кількість артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Rheinmetall Арміна Паппергера, яку приводить Handelsblatt.

"Ми можемо виробляти до 600 000 снарядів на рік", - йдеться у заяві.

Про це Паппергер сказав після візиту комісара ЄС із промисловості Тьєррі Бретона. Єврокомісар вирушив на завод Rheinmetall в Унтерлюсі, щоб обговорити подальшу підтримку України.

ЄС зобов'язався постачати Україні мільйон артилерійських снарядів на рік, щоб допомогти країні захиститися від російських атак.

"Ця мета має бути досягнута швидко. Через інтенсивні бої Україна ризикує залишитися без боєприпасів", - сказав Бретон.

Нагадаємо, що Європейський союз виділить до 80 мільйонів євро грецьким оборонним компаніям для виробництва боєприпасів, які відправлять армії України.

До цього повідомлялось, що країни Євросоюзу розпочнуть відправку Україні боєприпасів на мільярд євро зі своїх складів вже зараз.

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