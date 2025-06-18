Rheinmetall об'єднався з американською компанією для виробництва дронів

Компанії спільно розроблятимуть європейські варіанти безпілотних літальних апаратів Barracuda і Fury компанії Anduril, а також вивчатимуть можливості створення твердопаливних ракетних двигунів, які використовуються для приведення в рух ракет і снарядів.

Після вторгнення Росії в Україну і на тлі занепокоєння з приводу зобов'язань США у сфері оборони за президента Дональда Трампа багато європейських країн пообіцяли збільшити військові витрати.

Однак Європа, як і раніше, сильно залежить від американських оборонних компаній у плані заповнення критичних прогалин у можливостях - не тільки в традиційних системах, як-от винищувачі та ракети, а й у нових технологіях, як-от штучний інтелект, супутники на низькій навколоземній орбіті та безпілотники.

Нова технологія

Компанія Anduril, що базується в Каліфорнії, є частиною хвилі американських компаній у сфері оборонних технологій, включно з фірмою Palantir, що займається штучним інтелектом, і компанією SpaceX Ілона Маска, які кидають виклик традиційним гігантам оборонного виробництва, пропонуючи більш швидкі інновації.

Війна в Україні показала зростаючу важливість безпілотників у сучасній війні. Barracuda розроблена так, щоб бути дешевою, швидкою в збірці і простою в запуску у великих кількостях, і може діяти як крилата ракета. Fury - дорожчий, малопомітний, далекобійний безпілотник, призначений для бою і спостереження.

"Разом з Rheinmetall ми створюємо системи, які можна швидко виробляти, широко розгортати і адаптувати в міру розвитку місій НАТО", - заявив Брайан Шимпф, генеральний директор Anduril Industries.