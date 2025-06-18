Rheinmetall объединился с американской компанией для производства дронов

Компании будут совместно разрабатывать европейские варианты беспилотных летательных аппаратов Barracuda и Fury компании Anduril, а также изучать возможности создания твердотопливных ракетных двигателей, которые используются для приведения в движение ракет и снарядов.

После вторжения России в Украину и на фоне обеспокоенности по поводу обязательств США в сфере обороны при президенте Дональде Трампе многие европейские страны пообещали увеличить военные расходы.

Однако Европа по-прежнему сильно зависит от американских оборонных компаний в плане заполнения критических пробелов в возможностях - не только в традиционных системах, таких как истребители и ракеты, но и в новых технологиях, таких как искусственный интеллект, спутники на низкой околоземной орбите и беспилотники.

Новая технология

Базирующаяся в Калифорнии компания Anduril является частью волны американских компаний в сфере оборонных технологий, включая фирму Palantir, занимающуюся искусственным интеллектом, и компанию SpaceX Илона Маска, которые бросают вызов традиционным гигантам оборонного производства, предлагая более быстрые инновации.

Война в Украине показала растущую важность беспилотников в современной войне. Barracuda разработана так, чтобы быть дешевой, быстрой в сборке и простой в запуске в больших количествах, и может действовать как крылатая ракета. Fury - более дорогой, малозаметный, дальнобойный беспилотник, предназначенный для боя и наблюдения.

"Вместе с Rheinmetall мы создаем системы, которые можно быстро производить, широко развертывать и адаптировать по мере развития миссий НАТО", - заявил Брайан Шимпф, генеральный директор Anduril Industries.