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Rheinmetall навчив вантажівки запускати ударні дрони під час руху (відео удару)

14:21 13.08.2026 Чт
2 хв
Ефектне відео запуску дронів у русі показили у компанії
aimg Костянтин Широкун
Фото: Rheinmetall навчив вантажівки запускати ударні дрони (прес-служба компанії)

Компанія Rheinmetall успішно випробувала запуск барражуючих боєприпасів FV-014 з контейнерної пускової установки на шасі вантажівки під час руху.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі компанії.

Як контейнерна ракетна пускова установка, так і система барражуючих боєприпасів FV-014 є власними розробками компанії. Демонстрація продукту відбулася у Національному випробувальному центрі безпілотних авіаційних систем у Німецькому аерокосмічному центрі в Кохштедті.

В рамках демонстрації FV-014 було запущено з вантажівки Rheinmetall HX, як зі стаціонарного положення, так і під час руху.

Дрони FV-014 поєднують можливості розвідки, ідентифікації цілей та високоточних ударів в рамках однієї системи та мають операційну дальність до 100 кілометрів. Система підходить для ураження як броньованих, так і неброньованих цілей.

Запуск відбувається з транспортно-пускового контейнера за допомогою прискорювача. Залежно від обраної моделі контейнера, пускова установка може вмістити до 18 FV-014. Після катапультування літак розгортає свої складні крила та переходить до польоту.

З тривалістю польоту до 70 хвилин оператор має достатньо часу для розвідки, вибору цілей та прийняття рішень щодо атаки. Система керується через зручну наземну станцію з постійним контролем.

Дрони FV-014 мають стартову вагу близько 22 кілограмів, включаючи корисне навантаження приблизно у шість кілограмів. Фугасна бойова частина БпЛА має пробивну здатність понад 600 міліметрів броньової сталі та однаково ефективна проти броньованих та неброньованих цілей.

Нагадаємо, раніше німці разом з французами представили супертанк із безпілотною баштою та дронами. Нова машина здатна працювати як командний центр для роботизованих комплексів безпосередньо на полі бою.

Також ми писали, що німецька армія замовила у Rheinmetall понад дві тисячі повнопривідних вантажних автомобілів. Сума контракту становить близько мільярда євро.

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