Rheinmetall готов построить в Украине завод по производству новейших танков

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера в интервью Handelsblatt.

"Не нужно ошибаться, Украина и в дальнейшем будет нуждаться в защите. В связи с этим мы готовы построить завод по производству Panther также в Украине", - сказал Паппергер.

По его словам, условием для этого является, конечно, окончание войны и наличие экспортного разрешения

Panther был представлен летом в прошлом году и, как ожидается, станет основным танком Бундесвера. Танк Panther в ФРГ должен прийти на смену Leopard 2.