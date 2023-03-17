РГК заявила про ще одне рейдерське захоплення - цього разу "Криворіжгазу"

"Регіональна газова компанія" заявила, що НАК "Нафтогаз України" в особі ДАТ "Чорноморнафтогаз" завела на підприємство критичної інфраструктури Кривого Рогу менеджерів, які були призначені нелегітимно зміненими членами наглядової ради підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

РГК наголошує, що діючі акціонери АТ "Криворіжгаз" не змінились. Вони обрали наглядову раду на зборах акціонерів ще у 2021 році згідно із законом "Про акціонерні товариства". Законно змінити наглядову раду можна лише в той самий спосіб - тобто зборами акціонерів.

"Натомість управитель АТ "Криворіжгаз" - ДАТ "Чорноморнафтогаз" - не скликав і не проводив збори акціонерів, а змінив наглядову раду, а потім і правління АТ "Криворіжгаз" своїм одноосібним рішенням. Це означає, що зміна наглядових рад і правління відбулась в нелегітимний спосіб, що діючі акціонери будуть доводити в судах", - додають в компанії.

В компанії також зазначають, що це вже "четверте рейдерське захоплення підприємства критичної інфраструктури з початку року в Україні і друге - в Дніпропетровській області".