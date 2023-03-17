RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РГК заявила об еще одном рейдерском захвате - на этот раз "Криворожгаза"

Фото: РГК заявила о еще одном рейдерском захвате (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

"Региональная газовая компания" заявила, что НАК "Нафтогаз Украины" в лице ГАО "Чорноморнафтогаз" завела на предприятие критической инфраструктуры Кривого Рога менеджеров, назначенных нелегитимно измененными членами наблюдательного совета предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

РГК отмечает, что действующие акционеры АО "Криворожгаз" не изменились. Они избрали наблюдательный совет на собрании акционеров еще в 2021 году по закону "Об акционерных обществах". Законно изменить наблюдательный совет можно только таким же образом - то есть собранием акционеров.

"Вместо этого управляющий АО "Криворожгаз" - ГАО "Чорноморнафтогаз" - не созвал и не проводил собрание акционеров, а сменил наблюдательный совет, а затем и правление АО "Криворожгаз" своим единоличным решением. Это означает, что смена наблюдательных советов и правления произошла в способ, что действующие акционеры будут доказывать в судах", - добавляют в компании.

В компании также отмечают, что это уже "четвертый рейдерский захват предприятия критической инфраструктуры с начала года в Украине и второй - в Днепропетровской области".

Напомним, ранее в РГК заявляли, что НАК "Нафтогаз Украины" "Черноморнафтогаз" завела на АО "Харьковгоргаз" менеджеров, назначенных нелегитимно измененными членами наблюдательного совета предприятия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РГК