РГК заявила про рейдерське захоплення АТ "Харківміськгаз"

"Регіональна газова компанія" заявила, що НАК "Нафтогаз України" в особі ДАТ "Чорноморнафтогаз" завела на АТ "Харківміськгаз" менеджерів, які були призначені нелегітимно зміненими членами наглядової ради підприємства. Діючі акціонери підприємства не змінились.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як повідомили в компанії, діючі акціонери обрали наглядову раду на зборах акціонерів ще у 2021 році згідно з законом "Про акціонерні товариства", і законно змінити наглядову раду можна лише в той самий спосіб - тобто зборами акціонерів.

"Натомість управитель АТ"Харківміськгаз" - ДАТ "Чорноморнафтогаз" - не скликав і не проводив збори акціонерів, а змінив наглядову раду, а потім і правління АТ "Харківміськгаз" своїм одноосібним рішенням. Тому зміна наглядових рад і правління відбулась в нелегітимний спосіб, що діючі акціонери будуть доводити в судах", - додають в компанії.

За їх словами, це вже "третє рейдерське захоплення підприємства критичної інфраструктури" з початку року в Україні й друге - в Харківській області.

"По-перше, процес концентрації газорозподільних компаній у вертикально інтегрованій компанії НАК "Нафтогаз України" - ігнорування зобов’язань, взятих на себе Україною при вступі в Європейське енергетичне співтовариство і при подачі заявки кандидата на вступ до ЄС.

По-друге, це ігнорування інтересів споживачів газу і збільшення ризиків для безпеки газопостачання. Адже в галузь на керівні посади залучають людей з сумнівною репутацією або з відсутністю досвіду роботи в галузі", - зазначають в РГК.

Зазначається також, що на посаду голови правління АТ "Харківміськгаз" запропоновано Вадима Данієляна, який працював заступником голови Луганської, а потім - Харківської ОДА. Раніше він не був пов'язаний з газовою галуззю та енергетикою, а спеціалізувався на дорожньому будівництві.

"Колектив компанії не заслуговує на таке ставлення з боку держави через рік після початку повномасштабної війни. Адже 1513 співробітників щоденно забезпечують стійкість газових мереж і відновлюють їх після ворожих руйнувань. Завдяки цьому розподіл газу відновлено в 133 тис. домогосподарств міста. Без газу залишаються лише зруйновані або покинуті домівки. Газорозподільна система Харкова зазнала руйнувань на суму 1,1 млрд грн", - заявляють в РГК.

В компанії переконані: захоплення "Нафтогазом" ринку розподілу газу через власні дочірні підприємства під брендом "Газмережі" нівелює всі реформи газового ринку, які були здійснені впродовж останніх семи років.

"Якщо "Нафтогазу" вдасться втілити свої наміри, газовий ринок України буде закритий для інших гравців, що стане непереборною перепоною для його лібералізації і розвитку конкуренції", - резюмували в компанії.