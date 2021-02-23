РГК: Группа "Нафтогаз" нарушает решение суда

"РГК в очередной раз напоминает, что не работает на рынке поставок газа и ее деятельность не связана с каким-либо поставщиком газа. Умышленные попытки должностных лиц группы Нафтогаз незаконно и необоснованно приписать РГК деятельность на рынке поставок газа можно объяснить только их собственными неудачными действиями на рынке поставок и стремлением создать РГК образ "всесильного конкурента", деятельность которого мешает менеджерам государственной компании добросовестно выполнять свои обязанности и обещания перед потребителями и властью", - говорится в сообщении.

В частности, в РГК в пример таких "неудач" приводят государственную программу 20/20.

"Группа Нафтогаз сорвала выполнение государственной программы 20/20 по увеличению добычи газа для повышения энергетической безопасности Украины. Результат, удручающий - несмотря на значительные инвестиции, которые стали возможными благодаря повышению цены на газ для населения. Государственные компании уменьшили объемы добычи газа, а НАК "Нафтогаз Украины" наращивает закупки дорогого импортного газа. Такие действия отражаются на цене газа", - говорится в сообщении.

Также по словам РГК, Группа Нафтогаз является монополистом, который обладает "Укргаздобычей", что обеспечивает ей контроль над 75% газа украинской добычи.

"За счет такой монополии НАК "Нафтогаз Украины" злоупотребляет государственным ресурсом газа для вытеснения конкурентов с рынка", - говорится в сообщении.

Кроме того, по мнению РГК, Нафтогаз "симулирует анбандлинг".

"Группа Нафтогаз симулирует анбандлинг, заявляя об отделении газотранспортной составляющей из своего бизнеса, в то же время продолжает влиять на Оператора ГТС, ведь все поступления от транзитного договора с "Газпромом" получает непосредственно Нафтогаз. Так же, группа Нафтогаз владеет пакетами акций операторов ГРМ, и управляет некоторыми из них", - говорится в сообщении.

В РГК считают, что такие результаты деятельности привели к росту цен на рынке газа и побуждают руководство группы Нафтогаз к гиперактивности в информационном пространстве.

"Именно поэтому менеджеры Нафтогаза демонстративно нарушают решения суда", - говорится в сообщении.