РГК: Група "Нафтогаз" порушує рішення суду

"РГК в черговий раз нагадує, що не працює на ринку поставок газу і її діяльність не пов'язана з будь-яким постачальником газу. Умисні спроби посадових осіб групи Нафтогаз незаконно і необгрунтовано приписати РГК діяльність на ринку поставок газу можна пояснити тільки їх власними невдалими діями на ринку поставок і прагненням створити РГК образ "всесильного конкурента", діяльність якого заважає менеджерам державної компанії сумлінно виконувати свої обов'язки і обіцянки перед споживачами і владою ", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в РГК в якості прикладу таких "невдач" приводять державну програму 20/20.

"Група Нафтогаз зірвала виконання державної програми 20/20 зі збільшення видобутку газу для підвищення енергетичної безпеки України. Результат, гнітючий - незважаючи на значні інвестиції, які стали можливими завдяки підвищенню ціни на газ для населення. Державні компанії зменшили обсяги видобутку газу, а НАК "Нафтогаз України" нарощує закупівлі дорогого імпортного газу. Такі дії відображаються на ціні газу", - йдеться в повідомленні.

Також за словами РГК, Група Нафтогаз є монополістом, який володіє "Укргазвидобуванням", що забезпечує їй контроль над 75% газу українського видобутку.

"За рахунок такої монополії НАК "Нафтогаз України" зловживає державним ресурсом газу для витіснення конкурентів з ринку", - говориться в повідомленні.

Крім того, на думку РГК, Нафтогаз "симулює анбандлінг".

"Група Нафтогаз симулює анбандлінг, заявляючи про відділення газотранспортної складової зі свого бізнесу, в той же час продовжує впливати на Оператора ГТС, адже всі надходження від транзитного договору з "Газпромом" отримує безпосередньо Нафтогаз. Так само, група Нафтогаз володіє пакетами акцій операторів ГРМ, і управляє деякими з них", - йдеться в повідомленні.

У РГК вважають, що такі результати діяльності призвели до зростання цін на ринку газу і спонукають керівництво групи Нафтогаз до гіперактивності в інформаційному просторі.

"Саме тому менеджери Нафтогазу демонстративно порушують рішення суду", - йдеться в повідомленні.