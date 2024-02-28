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РФ звозить на окуповану територію "тітушок" і росгвардійців для імітації "виборів", - ЦНС

Фото: РФ звозить на окуповані території тітушок і росгвардійців для імітації виборів (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Ворог звозить на окуповану територію України бойовиків для імітації "виборів" диктатора Путіна. Зокрема, для даних потреб прибуло 10 тисяч росгвардійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Ворог готується до масштабної імітації “виборчого процесу”, який за задумом Кремля має легалізувати окупацію в очах світової спільноти. Для тиску на місцеве населення в регіон звозять бойовиків", - інформує ЦНС.

Зокрема на окуповану територію вже прибуло понад 10 тисяч росгвардійців, які будуть супроводжувати членів “виборчих дільниць” та обходити будинки місцевих мешканців.

"За задумом, "тітушки" будуть контролювати голосування безпосередньо на дільницях їм допомагатимуть приватні охоронці з московських фірм, які також відрядили своїх бойовиків до України", -  зазначають у Центрі нацспротиву.

Вибори у Росії

У Росії вибори президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Нещодавно стало відомо, що у Росії відмовили в реєстрації кандидатом на президентські вибори Борисові Надєждіну. Він донедавна вважався "головним конкурентом" Путіна у голосуванні.

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