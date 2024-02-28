РФ свозит на оккупированную территорию "титушек" и росгвардейцев для имитации "выборов", - ЦНС

"Враг готовится к масштабной имитации избирательного процесса, который по замыслу Кремля должен легализовать оккупацию в глазах мирового сообщества. Для давления на местное население в регион свозят боевиков", - информирует ЦНС.

В частности, на оккупированную территорию уже прибыло более 10 тысяч росгвардейцев, которые будут сопровождать членов "избирательных участков" и обходить дома местных жителей.

"По замыслу, "титушки" будут контролировать голосование непосредственно на участках, им будут помогать частные охранники из московских фирм, которые также отправили своих боевиков в Украину", - отмечают в Центре нацсопротивления.