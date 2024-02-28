RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ свозит на оккупированную территорию "титушек" и росгвардейцев для имитации "выборов", - ЦНС

Фото: РФ свозит на оккупированные территории титушек и росгвардейцев для имитации выборов (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Враг свозит на оккупированную территорию Украины боевиков для имитации "выборов" диктатора Путина. В частности, для данных нужд прибыло 10 тысяч росгвардейцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Враг готовится к масштабной имитации избирательного процесса, который по замыслу Кремля должен легализовать оккупацию в глазах мирового сообщества. Для давления на местное население в регион свозят боевиков", - информирует ЦНС.

В частности, на оккупированную территорию уже прибыло более 10 тысяч росгвардейцев, которые будут сопровождать членов "избирательных участков" и обходить дома местных жителей.

"По замыслу, "титушки" будут контролировать голосование непосредственно на участках, им будут помогать частные охранники из московских фирм, которые также отправили своих боевиков в Украину", - отмечают в Центре нацсопротивления.

Выборы в России

В России выборы президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

Недавно стало известно, что в России отказали в регистрации кандидатом на президентские выборы Борису Надеждину. Он недавно считался "главным конкурентом" Путина в голосовании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News