РФ звинуватила Україну в загибелі "головного інженера" ЗАЕС: в МЗС відповіли

Українське МЗС відкинуло звинувачення РФ у нібито причетності України до загибелі колаборанта Олександра Яковлєва, який працював "головним інженером" на окупованій Запорізькій АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України і "Росатом".
Російська держкорпорація "Росатом" заявила, що Олександр Яковлєв загинув поблизу промислового майданчика ЗАЕС. За версією окупантів, автомобіль, у якому перебував колаборант, нібито уразив безпілотник.
Гендиректор "Росатома" закликав Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) надати "оперативну, конкретну та чітку реакцію" на інцидент. У МАГАТЕ заявили, що отримали від РФ інформацію щодо загибелі.
В українському МЗС відкинули звинувачення росіян і наголосили, що чергові закиди з боку Москви є частиною цілеспрямованої інформаційної кампанії.
"Жодних незалежних підтверджень російської версії або доказів причетності України не представлено, а інформація російських окупаційних структур не може вважатися достовірною", - йдеться у заяві міністерства.
Зазначається, що Росія систематично нагнітає ситуацію навколо ЗАЕС та Енергодара, здійснює атаки на персонал і цивільну інфраструктуру, а також залякує світ ядерним інцидентом, намагаючись виставити Україну джерелом небезпеки.
"Паралельно російська сторона посилює політичний тиск на генерального директора МАГАТЕ, намагаючись перекласти на Україну відповідальність за наслідки російської окупації", - наголосили у МЗС.
У відомстві заявили, що єдиною першопричиною всіх загроз для ядерної безпеки залишається незаконне захоплення, мілітаризація та використання ЗАЕС росіянами у воєнних цілях.
До повномасштабного вторгнення Яковлєв працював на Запорізькій АЕС як співробітник українського державного підприємства. Після окупації станції він пішов на співпрацю з ворогом і допомагав окупаційній адміністрації РФ.
Він був внесений до бази "Миротворець" за сприяння роботі захопленої ЗАЕС та безпосередню участь у ядерному шантажі України.
Нагадаємо, російські війська перетворили окуповану ЗАЕС на військову базу. На території станції вони облаштували склади зі зброєю та запускають ударні безпілотники.
Зазначимо, нещодавно на Запорізькій АЕС завершили ремонт ключової лінії електропередачі та низки інших об'єктів енергетичної інфраструктури. Попри це, відновлення її роботи залишається неможливим через пошкодження підстанції.