РФ звинувачує Україну в тероризмі, аби очорнити її перед Заходом, - NYT

Як пише видання, така зміна спрямована на те, щоб зміцнити підтримку війни всередині РФ та підірвати надання військової підтримки ЗСУ.

"Здається, тепер вони вирішили, що це є контртерористична операція. Замість того, щоб представляти це як щось антинацистське чи антисатаністське, вони представляють це контртерористичною операцією", - заявив очільник групу у стартапі Logally Кайл Волтер.

Повідомляється, що розповіді про боротьбу з тероризмом є частиною широких пропагандистських зусиль, щоб змусити росіян почуватися більш залученими у війну. РФ, яка почала називати свою війну проти України "народною війною", намагається переконати громадськість у тому, що цей конфлікт не війна через вибір Москви, а екзистенційна боротьба за порятунок країни. Використання тези про "брудну бомбу" має на меті розпалювання гніву російського народу проти України.

Проте подібні інформаційні операції не вплинули на позицію Заходу. Популярності ця версія про "брудну бомбу" набрала лише в РФ. Видання зазначає, що використання дезінформації та пропаганди є важливою частиною стратегії президента РФ Володимира Путіна. Перед вторгненням Росія просувала різні хибні наративи про Україну, а деякі зі звинувачень використала як привід для початку війни.

Як пише видання, офіційні особи США розходяться в думках щодо того, чи справді Росія вірить у наявність "брудної бомби" в України, чи це привід для виправдання жорсткіших дій.

"Ви можете зосередитися безпосередньо на «брудній бомбі», але я думаю, що це є ширшою тенденцією. Росія просуває ідею про те, що Україна є терористичною державою", - заявив Волтер.