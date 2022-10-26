Російське МЗС упіймали на брехні про підготовку "брудної бомби" Україною

Міністерство закордонних справ Росії використало фото словенських урядових організацій 10-річної давнини як доказ того, що Україна нібито планує створити "брудну бомбу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Словенії в Twitter.

Російське МЗС сьогодні повідомило, що дві організації України нібито "отримали пряме замовлення на створення так званої брудної бомби, роботи перебувають на завершальній стадії".

Photo, used by the Russian Foreign Ministry in its Twitter post (https://t.co/C9ty3hU3Ef) is an ARAO photo from 2010. pic.twitter.com/1f1DynuvFR — Slovenian Government (@govSlovenia) October 25, 2022

На такі повідомлення росіян звернув увагу уряд Словенії, який зазначив, що одне фото, яке опублікувало російське дипломатичне відомство як доказ інформації про "брудну бомбу", належить Словенському агентству з радіоактивних відходів (ARAO) і воно було зроблене 2010 року.

За даними словенського відомства, це зображення використовували в лекціях фахівців та інформаційних матеріалах, які були доступні для широкого загалу.