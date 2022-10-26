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Російське МЗС упіймали на брехні про підготовку "брудної бомби" Україною

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Середа 26 жовтня 2022 20:22
Російське МЗС упіймали на брехні про підготовку "брудної бомби" Україною Фото: російське МЗС зловили на брехні про підготовку "брудної бомби" Україною (facebook.com/MIDRussia)
Автор: Іван Носальський

Міністерство закордонних справ Росії використало фото словенських урядових організацій 10-річної давнини як доказ того, що Україна нібито планує створити "брудну бомбу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Словенії в Twitter.

Російське МЗС сьогодні повідомило, що дві організації України нібито "отримали пряме замовлення на створення так званої брудної бомби, роботи перебувають на завершальній стадії".

На такі повідомлення росіян звернув увагу уряд Словенії, який зазначив, що одне фото, яке опублікувало російське дипломатичне відомство як доказ інформації про "брудну бомбу", належить Словенському агентству з радіоактивних відходів (ARAO) і воно було зроблене 2010 року.

За даними словенського відомства, це зображення використовували в лекціях фахівців та інформаційних матеріалах, які були доступні для широкого загалу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів декілька телефонних розмов зі своїми колегами з країн НАТО. Під час обговорень він звинуватив Україну у підготовці провокацій з "брудною бомбою".

Більш детально про "брудну бомбу" можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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