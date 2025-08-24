РФ звинуватила Україну у нібито ударах по Курській АЕС: у ЦПД відповіли

Повідомляється про займання трансформаторного блоку, який не відноситься до атомної частини станції, і начебто стався через збиття українського безпілотника.

Водночас МАГАТЕ повідомляє, що не має незалежного підтвердження даних про "загоряння внаслідок військових дій".

Центр протидії дезінформації зазначає, що подібні заяви РФ - типовий прийом пропаганди, спрямований на дискредитацію України та виправдання власної агресії.

Росія раніше неодноразово поширювала подібні фейки. Насправді загрозу ядерній безпеці створює сама РФ, яка контролює Запорізьку АЕС.