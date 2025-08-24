РФ звинуватила Україну у нібито ударах по Курській АЕС: у ЦПД відповіли

Російські медіа вкотре поширюють маніпуляції навколо Курської АЕС, звинувачуючи Україну у нібито створенні загрози ядерній безпеці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Повідомляється про займання трансформаторного блоку, який не відноситься до атомної частини станції, і начебто стався через збиття українського безпілотника.
Водночас МАГАТЕ повідомляє, що не має незалежного підтвердження даних про "загоряння внаслідок військових дій".
Центр протидії дезінформації зазначає, що подібні заяви РФ - типовий прийом пропаганди, спрямований на дискредитацію України та виправдання власної агресії.
Росія раніше неодноразово поширювала подібні фейки. Насправді загрозу ядерній безпеці створює сама РФ, яка контролює Запорізьку АЕС.
Нагадаємо, 10 серпня російські окупанти вдарили авіабомбами по Запоріжжю.
Зокрема, росіяни пошкодили будівлю Зовнішнього кризового управління ЗАЕС. Ніхто з працівників унаслідок обстрілу не постраждав.