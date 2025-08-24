РФ обвинила Украину в якобы ударах по Курской АЭС: в ЦПД ответили

Сообщается о возгорании трансформаторного блока, который не относится к атомной части станции, и якобы произошел из-за сбития украинского беспилотника.

В то же время МАГАТЭ сообщает, что не имеет независимого подтверждения данных о "возгорании в результате военных действий".

Центр противодействия дезинформации отмечает, что подобные заявления РФ - типичный прием пропаганды, направленный на дискредитацию Украины и оправдание собственной агрессии.

Россия ранее неоднократно распространяла подобные фейки. На самом деле угрозу ядерной безопасности создает сама РФ, которая контролирует Запорожскую АЭС.