ua en ru
Нд, 24 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ звинуватила Україну у нібито ударах по Курській АЕС: у ЦПД відповіли

Неділя 24 серпня 2025 15:10
UA EN RU
РФ звинуватила Україну у нібито ударах по Курській АЕС: у ЦПД відповіли Фото: Росія звинувачує Україну у загрозі на Курській АЕС (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські медіа вкотре поширюють маніпуляції навколо Курської АЕС, звинувачуючи Україну у нібито створенні загрози ядерній безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Повідомляється про займання трансформаторного блоку, який не відноситься до атомної частини станції, і начебто стався через збиття українського безпілотника.

Водночас МАГАТЕ повідомляє, що не має незалежного підтвердження даних про "загоряння внаслідок військових дій".

РФ звинуватила Україну у нібито ударах по Курській АЕС: у ЦПД відповіли

Центр протидії дезінформації зазначає, що подібні заяви РФ - типовий прийом пропаганди, спрямований на дискредитацію України та виправдання власної агресії.

Росія раніше неодноразово поширювала подібні фейки. Насправді загрозу ядерній безпеці створює сама РФ, яка контролює Запорізьку АЕС.

Удар по Зовнішньому кризовому центру ЗАЕС

Нагадаємо, 10 серпня російські окупанти вдарили авіабомбами по Запоріжжю.

Зокрема, росіяни пошкодили будівлю Зовнішнього кризового управління ЗАЕС. Ніхто з працівників унаслідок обстрілу не постраждав.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація Запорізька АЕС
Новини
СБУ та ССО "привітали" російську Усть-Лугу з Днем незалежності України, - джерела
СБУ та ССО "привітали" російську Усть-Лугу з Днем незалежності України, - джерела
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"