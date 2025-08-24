ua en ru
РФ обвинила Украину в якобы ударах по Курской АЭС: в ЦПД ответили

Воскресенье 24 августа 2025 15:10
РФ обвинила Украину в якобы ударах по Курской АЭС: в ЦПД ответили Фото: Россия обвиняет Украину в угрозе на Курской АЭС (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко

Российские медиа в очередной раз распространяют манипуляции вокруг Курской АЭС, обвиняя Украину в якобы создании угрозы ядерной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Сообщается о возгорании трансформаторного блока, который не относится к атомной части станции, и якобы произошел из-за сбития украинского беспилотника.

В то же время МАГАТЭ сообщает, что не имеет независимого подтверждения данных о "возгорании в результате военных действий".

Центр противодействия дезинформации отмечает, что подобные заявления РФ - типичный прием пропаганды, направленный на дискредитацию Украины и оправдание собственной агрессии.

Россия ранее неоднократно распространяла подобные фейки. На самом деле угрозу ядерной безопасности создает сама РФ, которая контролирует Запорожскую АЭС.

Удар по Внешнему кризисному центру ЗАЭС

Напомним, 10 августа российские оккупанты ударили авиабомбами по Запорожью.

В частности, россияне повредили здание Внешнего кризисного управления ЗАЭС. Никто из работников в результате обстрела не пострадал.

