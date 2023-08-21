РФ зруйнувала відносини з Фінляндією, на політичному рівні їх більше немає, - МЗС

У Гельсінкі розпочався сьогодні традиційний щорічний захід "Дні послів", у якому беруть участь державне керівництво Фінляндії та представники іноземних дипмісій.

На заході виступають, серед інших, прем'єр-міністр Петтері Орпо і міністр закордонних справ Еліна Валтонен.

За словами глави фінського МЗС Валтонен, Росія зруйнувала двосторонні відносини з Фінляндією і на політичному рівні їх більше не існує. Однак у питаннях дипломатії та забезпечення безпеки на кордоні зв'язок важливо підтримувати.

Глава МЗС розповіла про цілі Фінляндії щодо питання війни РФ проти України

За словами Валтонен, мета Фінляндії - домогтися того, щоб Росія припинила війну в Україні.

"Літнє повстання ПВК "Вагнера" показало, що нам необхідно бути готовими до раптових поворотів подій. Але одночасно з цим потрібно бути готовими і до того, що війна затягнеться", - заявила глава МЗС Фінляндії.

Міністр підкреслила, що відповідальність за війну несе Росія. За її словами, РФ необхідно також примусити до виплати контрибуцій за руйнування, завдані під час військових дій.

Також міністр уточнила, що разом з іншими західними країнами Фінляндія діє в рамках міжнародного права, коли допомагає Україні. Вона додала, що стратегічну залежність від Китаю необхідно зменшити.

Підтримка України з боку Фінляндії

На початку липня Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійшло, зокрема, зенітне озброєння.

Вже наприкінці липня в уряді Фінляндії було віддано доручення щодо розроблення плану участі країни у відновленні України.