РФ разрушила отношения с Финляндией, на политическом уровне их больше нет, - МИД

В Хельсинки началось сегодня традиционное ежегодное мероприятие "Дни послов", в котором принимают участие государственное руководство Финляндии и представители иностранных дипмиссий.

На мероприятии выступают, среди прочих, премьер-министр Петтери Орпо и министр иностранных дел Элина Валтонен.

По словам главы финского МИД Валтонен, Россия разрушила двусторонние отношения с Финляндией и на политическом уровне их больше не существует. Однако в вопросах дипломатии и обеспечения безопасности на границе связь важно поддерживать.

Глава МИД рассказала о целях Финляндии по вопросу войны РФ против Украины

По словам Валтонен, цель Финляндии - добиться того, чтобы Россия прекратила войну в Украине.

"Летнее восстание ЧВК "Вагнера" показало, что нам необходимо быть готовыми к внезапным поворотам событий. Но одновременно с этим нужно быть готовыми и к тому, что война затянется", - заявила глава МИД Финляндии.

Министр подчеркнула, что ответственность за войну несет Россия. По ее словам, РФ необходимо также принудить к выплате контрибуций за разрушения, нанесенные во время военных действий.

Также министр уточнила, что вместе с другими западными странами Финляндия действует в рамках международного права, когда помогает Украине. Она добавила, что стратегическую зависимость от Китая необходимо уменьшить.

Поддержка Украины со стороны Финляндии

В начале июля Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него вошло, в частности, зенитное вооружение.

Уже в конце июля в правительстве Финляндии было отдано поручение по разработке плана участия страны в восстановлении Украины.