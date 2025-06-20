РФ зруйнувала щонайменше 60 млн м² житла: Шуляк розповіла, скільки треба коштів на відбудову

Крім того, щонайменше 4,6 млн громадян мають статус внутрішньо переміщених осіб, більше ніж 600 тисяч осіб стоять у квартирних чергах, щонайменше 1 млрд євро Україна зобовʼязана виділили з бюджету на програму "єВідновлення" і житло для захисників до 2027 року і ці цифри - далеко не вичерпні.

За словами Шуляк, повномасштабне вторгнення, лише оголило всю ту проблематику, яка на сьогодні є в Україні в сфері житлової політики. Зокрема, згідно з останніми оцінками Світового банку, щоб відновити зруйноване або пошкоджене житло, Україні знадобиться щонайменше 86 млрд доларів. Крім цього, якщо виходити з кількості інформаційних повідомлень про пошкоджене або зруйноване житло, які громадяни подають через Дію, а зараз подано вже 850 тис таких повідомлень, виходить невтішна цифра - більше ніж 60 млн квадратних метрів пошкодженого або зруйнованого житла.

"Нагадаю, що Україна до повномасштабного вторгнення вводила в експлуатацію в середньому 9-10 млн квадратних метрів житла на рік. .Тобто нам Росія за три роки повномасштабного вторгнення зруйнувала те, що ми будували щонайменше 6 років. І ми розуміємо, що цифри, про які люди самі повідомляють державу, не є остаточними - у багатьох ВПО, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях, не завжди є доступ до свого житла розуміння, в якому воно стані. Тому ці цифри - ще далеко не остаточні", - підкреслила Шуляк.

Потреба в житлі та важливі кроки для вирішення проблеми

Іншою не менш важливою цифрою є і кількість внутрішньо переміщених осіб, тобто людей, які позбавлені можливості жити у своєму житлі. Станом на зараз, це вже більше ніж 4,6 млн осіб. Крім цього, додала Шуляк, понад 600 тисяч осіб стоять на квартирному обліку - у так званих квартирних чергах. Відтак, ці цифри наочно демонструють потребу у житлі, яке потрібно для вирішення їх житлового питання.

Перший крок, підкреслила Шуляк, для цього вже зроблено - в Україні з 2023 року реалізується програма компенсацій "єВідновлення", за якою вже понад 110 тис українських родин вже отримати виплати за пошкоджене або зруйноване житло.

Другим має стати ухвалення законопроєкту №12377 - "Про основні засади житлової політики", який має на меті створення умов, за яких всім цим громадянам стане простіше вирішити своє житлове питання. У програмі Ukraine Facility, за якою Україна отримує 50 млрд євро від ЄС до 2027 року, зазначено чіткий дедлайн його ухвалення - 4 квартал 2025 року, вказала Шуляк. Але законопроєкт, зареєстрований ще у січні цього року, рухається дуже повільно - до сесійної зали попри чіткі дедлайни законопроект не потрапляє.

"Є низка причин, частина з них політичні. Не всі опозиційні сили хочуть брати участь в такому голосуванні, тому що ми скасовуємо дуже застарілий житловий радянський кодекс", продовжила нардепка.

Вона нагадала, що кодекс був прийнятий в 1983 році, в ньому багато норм, які на сьогодні є шкідливими, вони стосуються і тих тем, які стосуються приватизації безоплатної житла, як формуються черги і чому ці черги не є прозорими і підзвітними тощо.

"Тому, ми руйнуємо таку застарілу радянську схему і беремо на себе зобов'язання запровадити нові підходи у формуванні житлової політики. І ми сподіваємося, що вже на наступному сесійному засіданні в залі парламенту цей законопроект у першому читанні буде розглянуто", - резюмувала Олена Шуляк.