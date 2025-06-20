РФ разрушила не менее 60 млн м² жилья: Шуляк рассказала, сколько надо средств на восстановление

В Верховной Раде озвучили главные цифры, которые отражают текущее состояние жилищной сферы в Украине. В результате российского вторжения разрушено 60 млн кв. метров жилья, на его восстановление нужно не менее 86 млрд долларов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк во время обсуждения "Обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц в Украине. Текущее состояние и возможные пути для улучшения ситуации", организованного международным фондом "Возрождение" и Черкасским правозащитным центром.
Кроме того, не менее 4,6 млн граждан имеют статус внутренне перемещенных лиц, более 600 тысяч человек стоят в квартирных очередях, не менее 1 млрд евро Украина обязана выделить из бюджета на программу "еВідновлення" и жилье для защитников до 2027 года и эти цифры - далеко не исчерпывающие.
По словам Шуляк, полномасштабное вторжение, лишь обнажило всю ту проблематику, которая на сегодня есть в Украине в сфере жилищной политики. В частности, согласно последним оценкам Всемирного банка, чтобы восстановить разрушенное или поврежденное жилье, Украине понадобится по меньшей мере 86 млрд долларов. Кроме этого, если исходить из количества информационных сообщений о поврежденном или разрушенном жилье, которые граждане подают через Дію, а сейчас подано уже 850 тыс таких сообщений, получается неутешительная цифра - более 60 млн квадратных метров поврежденного или разрушенного жилья.
"Напомню, что Украина до полномасштабного вторжения вводила в эксплуатацию в среднем 9-10 млн квадратных метров жилья в год. То есть нам Россия за три года полномасштабного вторжения разрушила то, что мы строили минимум 6 лет. И мы понимаем, что цифры, о которых люди сами сообщают государству, не являются окончательными - у многих ВПЛ, чьи дома остались на временно оккупированных территориях, не всегда есть доступ к своему жилью и понимание, в каком оно состоянии. Поэтому эти цифры - еще далеко не окончательные", - подчеркнула Шуляк.
Другой не менее важной цифрой является и количество внутренне перемещенных лиц, то есть людей, которые лишены возможности жить в своем жилье. По состоянию на сейчас, это уже более 4,6 млн человек. Кроме этого, добавила Шуляк, более 600 тысяч человек стоят на квартирном учете - в так называемых квартирных очередях. Следовательно, эти цифры наглядно демонстрируют потребность в жилье, которое нужно для решения их жилищного вопроса.
Первый шаг, подчеркнула Шуляк, для этого уже сделан - в Украине с 2023 года реализуется программа компенсаций "еВідновлення", по которой уже более 110 тыс украинских семей уже получили выплаты за поврежденное или разрушенное жилье.
Вторым должно стать принятие законопроекта №12377 - "Об основных принципах жилищной политики", который имеет целью создание условий, при которых всем этим гражданам станет проще решить свой жилищный вопрос. В программе Ukraine Facility, по которой Украина получает 50 млрд евро от ЕС до 2027 года, указан четкий дедлайн его принятия - 4 квартал 2025 года, указала Шуляк. Но законопроект, зарегистрированный еще в январе этого года, движется очень медленно - в сессионный зал, несмотря на четкие дедлайны, законопроект не попадает.
"Есть ряд причин, часть из них политические. Не все оппозиционные силы хотят участвовать в таком голосовании, потому что мы отменяем очень устаревший жилищный советский кодекс", продолжила нардеп.
Она напомнила, что кодекс был принят в 1983 году, в нем много норм, которые на сегодня являются вредными, они касаются и тех тем, которые касаются приватизации бесплатного жилья, как формируются очереди и почему эти очереди не являются прозрачными и подотчетными и тому подобное.
"Поэтому, мы разрушаем такую устаревшую советскую схему и берем на себя обязательства ввести новые подходы в формировании жилищной политики. И мы надеемся, что уже на следующем сессионном заседании в зале парламента этот законопроект в первом чтении будет рассмотрен", - резюмировала Елена Шуляк.
В Украине уже более двух лет действует программа"єВідновлення". Украинцы имеют право на компенсацию за уничтоженное жилье в рамках программы.
Эта программа позволяет предоставить украинцам компенсацию за поврежденное или утраченное жилье во время войны уже сейчас.
За более чем два года программой воспользовались почти 100 тысяч украинских семей, которые получили средства для восстановления поврежденных домов или приобрели новые за жилищные сертификаты.
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