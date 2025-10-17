UA

Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

РФ зранку дронами вдарила по Чернігову

Фото: РФ зранку дронами вдарила по Чернігову (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ сьогодні зранку, 17 жовтня, атакували Чернігів ударними безпілотниками. Повідомляється про пошкодження транспортної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.

"Ворожі дрони атакують місто", - зазначив Брижинський.

За його словами, ворог атакував транспортну інфраструктуру, в результаті обстрілу одна людина постраждала.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що у бік Чернігова летить кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед".

Удари РФ по Чернігову та області

Останнім часом росіяни посилили удари по Чернігову та області дронами та ракетами. Так, вночі 16 жовтня ворог атакував дронами Ніжин в Чернігівській області. Під обстріл потрапив один із логістичних об’єктів та багатоповерховий житловий будинок.

Представники влади повідомили про влучання дронів у два житлових будинки Ніжина, а також будівлю, де розташовані магазин та відділення "Нової пошти". Напередодні у Чернігові через падіння безпілотника сталася пожежа на одному з об’єктів цивільної інфраструктури.

Також повідомлялось, що 15 жовтня російські війська вдарили дронами "Ланцет" по автозаправках у Чернігові та його передмісті.

Як відомо, через попередні регулярні масовані удари ворога по Чернігівщині в області продовжують діяти графіки погодинних відключень світла.

Однак, за даними ОВА, енергосистема все одно готується до зими: тривають ремонтні та модернізаційні роботи, накопичуються запаси обладнання та посилюється захист критичної інфраструктури.

ЧернігівЧернігівська областьВторгнення Росії до УкраїниДрони