РФ зранку дронами вдарила по Чернігову

Війська РФ сьогодні зранку, 17 жовтня, атакували Чернігів ударними безпілотниками. Повідомляється про пошкодження транспортної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського.
"Ворожі дрони атакують місто", - зазначив Брижинський.
За його словами, ворог атакував транспортну інфраструктуру, в результаті обстрілу одна людина постраждала.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що у бік Чернігова летить кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед".
Останнім часом росіяни посилили удари по Чернігову та області дронами та ракетами. Так, вночі 16 жовтня ворог атакував дронами Ніжин в Чернігівській області. Під обстріл потрапив один із логістичних об’єктів та багатоповерховий житловий будинок.
Представники влади повідомили про влучання дронів у два житлових будинки Ніжина, а також будівлю, де розташовані магазин та відділення "Нової пошти". Напередодні у Чернігові через падіння безпілотника сталася пожежа на одному з об’єктів цивільної інфраструктури.
Також повідомлялось, що 15 жовтня російські війська вдарили дронами "Ланцет" по автозаправках у Чернігові та його передмісті.
Як відомо, через попередні регулярні масовані удари ворога по Чернігівщині в області продовжують діяти графіки погодинних відключень світла.
Однак, за даними ОВА, енергосистема все одно готується до зими: тривають ремонтні та модернізаційні роботи, накопичуються запаси обладнання та посилюється захист критичної інфраструктури.