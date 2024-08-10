РФ зранку атакувала Краматорськ: є жертва та поранені

Вибухи у Краматорську

10 серпня, близько 6:00, у Краматорську пролунали вибухи. ЗМІ повідомляли, що російські війська вдарили по міській промисловій зоні. У місті виникли проблеми зі світлом та водою.

Нагадаємо, 9 серпня російські війська вдарили по супермаркету в центрі Костянтинівки. 14 людей загинули, понад 40 постраждали. Детальніше про атаку РФ на Костянтинівку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.