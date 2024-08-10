UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ зранку атакувала Краматорськ: є жертва та поранені

Фото: РФ атакувала Краматорськ 10 серпня (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська вранці, 10 серпня, обстріляли Краматорськ Донецької області. Одна людина загинула, є поранені.

Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Сьогодні зранку росіяни влучили ракетою по об'єкту критичної інфраструктури в місті. Один працівник загинув, ще декілька отримали поранення", - розповів він.

За даними ОВА, будівлі об'єкту зазнали серйозних ушкоджень.

"Обсяги завданої шкоди встановлюємо", - констатував Філашкін.

Вибухи у Краматорську

10 серпня, близько 6:00, у Краматорську пролунали вибухи. ЗМІ повідомляли, що російські війська вдарили по міській промисловій зоні. У місті виникли проблеми зі світлом та водою.

Нагадаємо, 9 серпня російські війська вдарили по супермаркету в центрі Костянтинівки. 14 людей загинули, понад 40 постраждали. Детальніше про атаку РФ на Костянтинівку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КраматорськВійна в Україні