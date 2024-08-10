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РФ утром атаковала Краматорск: есть жертва и раненые

Фото: РФ атаковала Краматорск 10 августа (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска утром, 10 августа, обстреляли Краматорск Донецкой области. Один человек погиб, есть раненые.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Сегодня утром россияне попали ракетой по объекту критической инфраструктуры в городе. Один работник погиб, еще несколько получили ранения", - рассказал он.

По данным ОВА, здания объекта получили серьезные повреждения.

"Объемы нанесенного ущерба устанавливаем", - констатировал Филашкин.

Взрывы в Краматорске

10 августа, около 6:00, в Краматорске прогремели взрывы. СМИ сообщали, что российские войска ударили по городской промышленной зоне. В городе возникли проблемы со светом и водой.

Напомним, 9 августа российские войска ударили по супермаркету в центре Константиновки. 14 людей погибли, больше 40 пострадали. Подробнее об атаке РФ на Константиновку - читайте в материале РБК-Украина.

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