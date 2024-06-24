РФ зосереджує значні зусилля на Покровському напрямку, - Генштаб

У військовому командуванні розповіли про оперативну обстановку станом на 22:00 23 червня.

Російські обстріли

Протягом доби ворог завдав по Україні два ракетних удари чотирма ракетами, 47 авіаударів (застосував 70 КАБів) та 444 удари дронами-камікадзе.

Крім того, російські загарбники здійснили 3227 обстрілів по позиціях Сил оборони України.

Ситуація на фронті

У Генштабі розповіли, що станом на 22:00 відбулося 116 бойових зіткнень.

"Як і в попередню добу, ворог сьогодні зосереджує значні зусилля на Покровському напрямку. Російські загарбники цієї доби здійснили 46 спроб витіснити наших захисників із займаних позицій. Більше половини атак ворог провів з району Очеретиного. Ситуація напружена. Тривають бої за населений пункт Новоолександрівка", - йдеться у повідомленні.

У військовому відомстві зазначили, що Сили оборони України здійснюють заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування росіян вглиб української території.

На Харківському напрямку ЗСУ успішно відбили 5 атак противника в районі Вовчанська.

"Станом на зараз, з початку цієї доби, загарбники втратили 99 військовослужбовців вбитими та пораненими і 14 одиниць військової техніки, зокрема, знищено бойову броньовану машину, шість автомобілів та пошкоджено три артсистеми", - розповіли військові.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 9 атак окупантів. Окрім того, тривають два бойових зіткнення в районах Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку поточної доби зафіксовано дев’ять спроб противника просунутись у напрямках Копанок, Макіївки та у Серебрянському лісі. Чотири атаки відбито, штурмові дії тривають. Ситуація під контролем українських воїнів.

На Сіверському напрямку окупанти зазнали невдачі при спробах штурму наших позицій поблизу Роздолівки та Виїмки.

На Торецькому напрямку зупинено сім атак російських терористів. Сили оборони адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу ворога.

На Времівському напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Ворожі штурми захлинулися в районах Урожайного та Старомайорського. Ситуація контрольована Силами оборони України.

На решті напрямків ситуація на цей час без особливих змін.

Також у Генштабі відзначили працю воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ.

"Наші воїни відслідковують пересування ворожих підрозділів та ефективно застосовують засоби вогневого ураження. Сьогодні слід відзначити воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ, які впевнено стримують натиск російських окупаційних військ та завдають агресору відчутних втрат", - зазначили у військовому відомстві.