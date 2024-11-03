РФ зосереджує основні наступальні зусилля на двох напрямках, - Генштаб

Російські обстріли

Сьогодні держава-терорист завдала ракетного удару однією ракетою, 62 авіаудари, скинувши при цьому 84 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 582 дрони-камікадзе та здійснили понад 3500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку російські терористи чотири рази безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, також скинули авіабомби на Муравське, Ковалі та Зрубанку.

Шістнадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Голубівки, Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Берестового, Загризового, Кругляківки, Вишневого та Першотравневого підрозділи Сил оборони відбили десять штурмів. Тривають шість боєзіткнень.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська дев’ять разів атакували українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Терни та Діброва.

В Торецьку та в напрямку Щербинівки противник чотири рази намагався покращити своє положення на Торецькому напрямку, до того ж авіація агресора завдала бомбардувань по районах населених пунктів Дружба, Торецьк та Петрівка.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 27 разів атакував наші позиції в районах Миролюбівки, Лисівки, Променю, Сухого Яру, Новогродівки та Вишневого. Чотири боєзіткнення досі триває.

"За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 213 військовослужбовців вбитими та пораненими. Знищено артилерійську систему, бойову броньовану машину та три одиниці автомобільної техніки окупанта. Також українські захисники завдали значних пошкоджень чотирьом артсистемам та ворожому танку", - йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку на цей час доби зафіксовано 72 ворожих атаки. Чотирнадцять з них продовжуються. В основному бої тривають в районах Новоселидівки, Вовченки, Кремінної Балки, Антонівки та Катеринівки.

Одинадцять разів противник сьогодні штурмував передній край нашої оборони в напрямку Трудового на Времівському напрямку, дві атаки тривають.

Тричі безуспішно ворог намагався атакувати позиції українських захисників на Придніпровському напрямку.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

"Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 10-ї гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського та 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, які впевнено тримають рубежі та завдають ворогу відчутних втрат", - резюмували у Генштабі.