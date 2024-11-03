РФ сосредотачивает основные наступательные усилия на двух направлениях, - Генштаб

Российские обстрелы

Сегодня государство-террорист нанесло ракетный удар одной ракетой, 62 авиаудара, сбросив при этом 84 КАБа. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 582 дрона-камикадзе и осуществили более 3500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении российские террористы четыре раза безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска, также сбросили авиабомбы на Муравское, Ковале и Зрубанке.

Шестнадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Загрызового, Кругляковки, Вишневого и Первомайского подразделения Сил обороны отразили десять штурмов. Продолжаются шесть боев.

На Лиманском направлении за сегодняшний день российские войска девять раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Терны и Диброва.

В Торецке и в направлении Щербиновки противник четыре раза пытался улучшить свое положение на Торецком направлении, к тому же авиация агрессора нанесла бомбардировки по районам населенных пунктов Дружба, Торецк и Петровка.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 27 раз атаковал наши позиции в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Сухого Яра, Новогродовки и Вишневого. Четыре боя до сих пор продолжаются.

"По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 213 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожена артиллерийская система, боевая бронированная машина и три единицы автомобильной техники оккупанта. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения четырем артсистемам и вражескому танку", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении на это время суток зафиксировано 72 вражеских атаки. Четырнадцать из них продолжаются. В основном бои продолжаются в районах Новоселидовки, Волченки, Кременной Балки, Антоновки и Екатериновки.

Одиннадцать раз противник сегодня штурмовал передний край нашей обороны в направлении Трудового на Времивском направлении, две атаки продолжаются.

Три раза безуспешно враг пытался атаковать позиции украинских защитников на Приднепровском направлении.

Силы обороны Украины продолжают вести операцию на Курском направлении.

"Сегодня за эффективную боевую работу отмечаем воинов 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского и 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, которые уверенно держат рубежи и наносят врагу ощутимые потери", - резюмировали в Генштабе.