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РФ зосередила у Курській області 50 тисяч військових, готує ще одну дивізію, - Павлюк

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На даний час Російська Федерація (РФ) зосередила у Курській області близько 50 тисяч військових. Переважна більшість з них з підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю "Укрінформу" командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

За словами Павлюка, перед початком проведення операції у Курській області Росія утримувала там угрупування чисельністю до 4 тисяч осіб, серед яких близько половина були військові строкової служби. 

Вже після проведення наступальної операції Росія почала нарощувати чисельність солдатів в регіоні шляхом переміщення частин та підрозділів з інших напрямків та оперативного резерву. Сьогодні ж, як й згадувалось вище, там нараховується близько 50 тисяч російських солдатів

За останні три місяці ворог перекинув у Курську область: 

  • одну дивізію, дві бригади та один полк повітряно-десантних військ; 
  • дві бригади і один полк морської піхоти

"З метою виконання поставленого завдання щодо найшвидшого повернення контролю над територією Курської області здійснюється переміщення ще однієї дивізії, а саме 76 ДШД у складі трьох полків загальною чисельністю близько 7,5 тисячі осіб", - додав Павлюк. 

Операція у Курській області 

У травні 2024 року українська розвідка отримала інформацію про підготовку Росією наступу з Курської області у напрямку Сум. Основною метою цього наступу було створення "буферної зони" вздовж північного кордону України, що мало стати продовженням ворожих атак на Харківську область. У відповідь українське командування ухвалило рішення про проведення контрнаступальної операції на території Курської області.

За три місяці активних боїв російська армія втратила понад 20 тисяч військовослужбовців, а також 1101 одиницю військової техніки та озброєння.

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