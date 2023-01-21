У РФ знову спалахнула сильна пожежа: горять цистерни з паливом для армії (відео)

У російському Ангарську Іркутської області біля промислової зони спалахнув бензовоз і залізничні цистерни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Ранок починається з приємних і вже звичних новин. В Ангарську просто шикарно горять цистерни з паливом, які планувалося відправити окупаційним військам, але карма, вона хитра тітка", - йдеться у повідомленні.
Тим часом, російські ЗМІ повідомляють, що на місці інциденту чути вибухи. Рятувальники кажуть, що площа пожежі – 400 кв. Причини займання та кількість постраждалих - наразі невідомо.
Нагадаємо, 10 січня масштабна пожежа сталася біля метро "Дмитрівська" у Москві . Рятувальникам довелося евакуювати 230 людей.
Також ми писали, що в Москві згорів склад із газовими балонами на території Всеросійського інституту легких сплавів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.