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У РФ знову спалахнула сильна пожежа: горять цистерни з паливом для армії (відео)

Фото: у РФ знову спалахнула сильна пожежа (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У російському Ангарську Іркутської області біля промислової зони спалахнув бензовоз і залізничні цистерни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Ранок починається з приємних і вже звичних новин. В Ангарську просто шикарно горять цистерни з паливом, які планувалося відправити окупаційним військам, але карма, вона хитра тітка", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, російські ЗМІ повідомляють, що на місці інциденту чути вибухи. Рятувальники кажуть, що площа пожежі – 400 кв. Причини займання та кількість постраждалих - наразі невідомо.

Нагадаємо, 10 січня масштабна пожежа сталася біля метро "Дмитрівська" у Москві . Рятувальникам довелося евакуювати 230 людей.

Також ми писали, що в Москві згорів склад із газовими балонами на території Всеросійського інституту легких сплавів.

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