У РФ знову спалахнула сильна пожежа: горять цистерни з паливом для армії (відео)

"Ранок починається з приємних і вже звичних новин. В Ангарську просто шикарно горять цистерни з паливом, які планувалося відправити окупаційним військам, але карма, вона хитра тітка", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, російські ЗМІ повідомляють, що на місці інциденту чути вибухи. Рятувальники кажуть, що площа пожежі – 400 кв. Причини займання та кількість постраждалих - наразі невідомо.