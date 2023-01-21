В РФ вновь вспыхнул сильный пожар: горят цистерны с топливом для армии (видео)

"Утро начинается с приятных и уже привычных новостей. В Ангарске просто шикарно горят цистерны с топливом, которые планировалось отправить оккупационным войскам, но карма, она хитрая тетка", - говорится в сообщении.

Тем временем российские СМИ сообщают, что на месте инцидента слышны взрывы. Спасатели говорят, что площадь пожара – 400 квадратных метров. Причины возгорания и количество пострадавших - пока неизвестно.