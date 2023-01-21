ua ru
Сб, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У РФ знову спалахнула сильна пожежа: горять цистерни з паливом для армії (відео)

Новость на русском →
Субота 21 січня 2023 08:53
У РФ знову спалахнула сильна пожежа: горять цистерни з паливом для армії (відео) Фото: у РФ знову спалахнула сильна пожежа (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У російському Ангарську Іркутської області біля промислової зони спалахнув бензовоз і залізничні цистерни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Ранок починається з приємних і вже звичних новин. В Ангарську просто шикарно горять цистерни з паливом, які планувалося відправити окупаційним військам, але карма, вона хитра тітка", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, російські ЗМІ повідомляють, що на місці інциденту чути вибухи. Рятувальники кажуть, що площа пожежі – 400 кв. Причини займання та кількість постраждалих - наразі невідомо.

Нагадаємо, 10 січня масштабна пожежа сталася біля метро "Дмитрівська" у Москві . Рятувальникам довелося евакуювати 230 людей.

Також ми писали, що в Москві згорів склад із газовими балонами на території Всеросійського інституту легких сплавів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Пожежа
NEWS
США закликали Україну утриматись від нового наступу, - Reuters
США закликали Україну утриматись від нового наступу, - Reuters
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна