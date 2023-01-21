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В РФ вновь вспыхнул сильный пожар: горят цистерны с топливом для армии (видео)

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Суббота 21 января 2023 08:53
В РФ вновь вспыхнул сильный пожар: горят цистерны с топливом для армии (видео) Фото: в РФ вновь вспыхнул сильный пожар (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В российском Ангарске Иркутской области на территории промышленной зоны вспыхнул бензовоз и железнодорожные цистерны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Утро начинается с приятных и уже привычных новостей. В Ангарске просто шикарно горят цистерны с топливом, которые планировалось отправить оккупационным войскам, но карма, она хитрая тетка", - говорится в сообщении.

Тем временем российские СМИ сообщают, что на месте инцидента слышны взрывы. Спасатели говорят, что площадь пожара – 400 квадратных метров. Причины возгорания и количество пострадавших - пока неизвестно.

Напомним, 10 января масштабный пожар произошел возле метро "Дмитровская" в Москве. Спасателям пришлось эвакуировать 230 человек.

Также мы писали, что в в Москве сгорел склад с газовыми баллонами на территории Всероссийского института лёгких сплавов.

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